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Sivasspor - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivasspor - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Fenerbahçe maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan DG Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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