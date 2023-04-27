AK Parti kulisi! Ekonominin başına Mehmet Şimşek değil Cevdet Yılmaz getirilecek

AK parti kulislerinde Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçeceği iddiasının yerini "Ekonominin başına Cevdet Yılmaz" geçecek iddiaları aldı... Cevdet Yılmaz 3 dönem kuralı gereği AK Parti'nin milletvekili aday listesine girememişti.

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AK Parti iktidarının, seçimlerin kazanılması durumunda ekonominin bayına kimin geleceğiyle ilgili tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet Şimşek ekibiyle çalışma yapıyor" sözleri seçim sonrası ekonominin patronu Mehmet Şimşek olacağı iddialarını güçlendirmişti.

Yeniden ekonominin başına veya başka bir görev getirilmesi için ikna edilmeye çalışılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “siyasete dönmeyi düşünmüyorum” açıklamaları sonrasında ekonominin dümenine Cevdet Yılmaz’ın getirilmesinin planlandığı konuşuluyor.

Yılmaz yakın çevresiyle paylaştı

Gazete Pencere’de Hayri Demi imzalı kulis habere göre, Yılmaz ekonomide sorumluluk almaya ikna edildi. Yılmaz’ın yakın çevresiyle de bu durumun paylaştığı öğrenilirken, seçimlerin kazanılması durumunda yeniden yapılanma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eskiden olduğu gibi iki bakanlığı ayrılması planlanıyor.

Milletvekili listesine alınmamıştı

AK Parti kulislerinde de bu bakanlıklardan birine getirileceği dillendirilen Yılmaz, üç dönem kuralına da takıldığı için yeniden aday gösterilmedi. Kendisiyle birlikte 65 isim bu seçimlerde liste dışı kalırken, Yılmaz memleketi Bingöl’deki seçim kampanyasına da aktif destek sunuyor.