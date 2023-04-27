Bedava doğalgaz başladı mı, 2023 bu ay doğalgaz ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ücretsiz doğalgaz müjdesini vermişti. Konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca bedava olacağını söylemişti. Peki bedava doğalgaz uygulaması başladı mı, kaç ay bedava doğalgaz kullanılacak?

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Bedava doğalgaz uygulaması başladı mı, ücretsiz doğalgaz hangi aylarda ödenecek sorusu vatandaşın gündeminde. Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz müjdesi geldi. Bu bağlamda konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca bedava olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini vurguladı.

Faturanın yüzde 75'i devlet ödeyecek

Yapılan açıklamanın ardından, doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak, hangi ay bedava olacak gibi soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 evde doğalgaz faturalarının ücretsiz olacağı tarih...

"Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.

1 yıl süreyle ücretsiz

"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

Hangi ay ücretsiz olacak?

Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."

Bedava doğalgaz kaç ay sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazın bir yıl süreyle ücretsiz verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı.