Okuldan çıkıp evlerine gideceklerdi! İki öğrencinin başına gelen feci aileleri sinir krizi geçirdi

Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen haber kahretti. Tırın altında kalan iki minik öğrenciden 1’i feci şekilde can verdi. Kazayı duyan çocukların yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Kaza Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Kağızman Dr. Mustafa Yalçın İlkokulu’ndan öğlen tatilinde evlerine gitmek için çıkan öğrencilerden ikisi tırın altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, tırın altında kalan 1’inci sınıf öğrencisi N.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. 3’nci sınıf öğrencisi S.T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayı duyan çocukların aileleri hastaneye akın etti ve sinir krizleri geçirdi. Kazaya karışan tır sürücüsünün ise kaza sonra olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.



