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Zonguldak için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bugün etkili olacak yağışlara karşın vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü, Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın,) ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, İç Anadolu’nun güneyinde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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