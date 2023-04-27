Meral Akşener'den 'iki büyükşehir' itirafı! "Fikir babası Koray Aydın'dır, eylemi yapan da biziz"

Koray Aydın'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken "31 Mart'ta Millet İttifakı'nın iki büyükşehri kazanmasının fikir babası Koray Aydın'dır, eylemi yapan da biziz" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili adayı Koray Aydın'ın seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Akşener, "31 Mart’a giderken CHP’ye bir teklifte bulunduk. Bunun sonucu olarak 11 büyükşehir alındı ama en önemlisi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Millet İttifakı’nın bu iki büyükşehri kazanmasının fikir babası sayın Koray Aydın’dır, eylemi yapan da biziz" ifadelerini kullandı.

Akşener, partisinin Ankara'daki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Akşener, "Seçim koordinasyon merkezi açılışımız bir miting haline dönmüşse bunun anlamı İyi Parti tek başına birinci parti olarak bu seçimden çıkacak demektir. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 2017’de pek çok zorlukla, iftiraya, engellemeye, saldırıya uğrayarak ayakta kalmış, üçüncü seçimine giren bir partiyiz. Partimizin kurulma tarihi yeni ama bu partiyi oluşturan üyesinden yöneticisine, genel başkanına kadar herkesin uzun bir siyasi mücadele geçmişi var. Bu partinin en büyük özelliği, ben başta olmak üzere her bir üyenin bir hissesinin olduğu alan olmasıdır" ifadesini kullandı.

"Bugün Meclis’te bizim grubumuz olmasaydı AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi"

Akşener, şöyle konuştu:

"2018’de biz o seçime girmemiş olsaydık, AK Parti ve paydaşlarının Meclis’teki çoğunluğu bitmiş olmazdı. Bugün Meclis’te bizim grubumuz olmasaydı AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi.

"Millet İttifakı’nın iki büyükşehri kazanmasının fikir babası sayın Koray Aydın’dır, eylemi yapan da biziz

31 Mart’a giderken CHP’ye bir teklifte bulunduk. Bunun sonucu olarak 11 büyükşehir alındı ama en önemlisi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Millet İttifakı’nın bu iki büyükşehri kazanmasının fikir babası sayın Koray Aydın’dır, eylemi yapan da biziz.

"Biz Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlarız"

Biz Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık, X alırdık, Y alırdık, Z alırdık. Ama sonuç itibariyle kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Ama bunun karşılığı olarak, sonuç olarak ne İstanbul alınırdı ne Ankara alınırdı.

Söylemeye çalıştığım şey şu, biz inandık, başarıldı. İyi Parti aklın, stratejinin, Türkiye sevdasının şekillendirdiği, bunun için her türlü fedakârlığı yapan, hazır olan insanların kurduğu bir siyasi partidir, dirençlidir. Bizden sonra siyaset değişti. Onun için Recep Bey ve arkadaşları en fazla bana ve partinin mensuplarına kızıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma iftira atılıyor.

Şimdi geldik 14 Mayıs’a. 14 Mayıs’ta da Millet İttifakı olarak, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Unutulmaması gereken bir şey var o Millet İttfakı’nın sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun ismi ve resmi olacak. Altında da CHP ve İyi Parti’nin logoları olacak.

Aynı ittifakın içinde sadece iki parti olarak ayrı ayrı seçime giriyoruz, iki ayrı logoyla. Orada İyi Parti’nin güneşini göreceksiniz, evet mührünü ona basacaksınız. Biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz.

"Ülkenin sigortası İyi Parti'dir"

14 Mayıs günü ve akşamına kadar ikna ettiğiniz her kardeşimize bunu söyleyeceksiniz. Parlamenter seçimin konuşulacağı son seçimdir bu, İyi Parti’yi birinci çıkaracağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu ülkenin sigortası İyi Parti’dir.

Benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız, ben size inanıyorum."