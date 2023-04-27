Togg ne zaman teslim edilecek? Togg Ceo’su açıkladı tarih verdi

Togg Ceo’su Gürcan Karakaş, mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, yılsonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacaklarını söyledi. Karakaş, dalgalanmaları engelleyemedikleri noktada ise fiyatlamalara yansıtabileceklerini söyledi.

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Togg Ceo’su Gürcan Karakaş katıldığı Bloomberg HT yayınında Togg’a dair merak edilen soruları yanıtladı.

Karakaş “Mart’ın sonunda ilk seri üretim araçlarımızı bandımızdan indirdik. Kullanıcı teslimatlarına dair bizim sözümüz Nisan ayında başlayacağına dairdi. Nisan ayının sonundan itibaren de önümüzdeki günlerde kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz” diye konuştu.

Mayıs ve Haziran aylarında daha fazla adetlerde teslimat yapılacağını belirten Karakaş “Mayıs ayının içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Togg yurtdışından otomobil alımı yapmadı”

İtalya’da üretildiğine dair iddialara ise Karakaş “Biz inşaat sürecini canlı yayınladık. En az ayda bir kez olmak üzere hem içerden, hem dışardan gelişmeleri gösterdik. Öte yandan burası teknoloji üretim merkezi, 24 saatini canlı yayınlayamayız. Çalışan sayımız 2 bini aştı. Togg yurtdışından otomobil alımı yapmadı” şeklinde yanıt verdi.

Yılsonuna kadar 28 bin araç teslim hedefi

Karakaş “Geçen sene Mayıs ayının sonundan itibaren deneme üretimlerine başladık. Regülasyonlar gereği bizim 92 tane testten geçmemiz gerekiyor. Biz Mart ayının 23’üne kadar birçok aracı üretip, testlere gönderdik. 300’ün üzerinde araç üretmişizdir. Seri üretim standartlarında ürettiğimiz araçların sayısı ise 200’ün üzerindedir. Bunun 40’ını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız. Bir sonraki modelimizi 2024’ün sonuna yetiştirmek istiyoruz. 2024’ün sonu, 2025’in başı bizim aynı zamanda yurtdışına açılacağımız bir dönem olacak. 7 bölgede 22 noktada servisimiz bulunuyor. Yıl sonunda 25 kilometrede bir olmak üzere 650’ye yakın şarj istasyonumuz olacak” şeklinde konuştu.