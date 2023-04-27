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Oyunu kullanan gurbetçi vatandaştan Türkiye yorumu

Oyunu kullanan gurbetçi vatandaştan Türkiye yorumu

ZONGULDAK Havalimanı'nda gurbetçiler için kurulan sandıklarda oy verme işlemleri başladı. Almanya'dan Türkiye'ye gelen Mehmet ve Ayşe Önata çifti de oyunu kullandı. Mehmet Önata, "Şu durumda Türkiye Cumhuriyeti çok güzel gidiyor. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

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14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde gurbetçilerin havalimanlarında ve hudut kapılarında oy vermesi amacıyla sandıklar kurularak sabah 08.30 ve 17.00 saatleri arasında kurulan tek sandıkta oy verme işlemleri başladı. Yurt dışı nüfusuna kayıtlı olan gurbetçi vatandaşların oy verme işlemleri 27 Nisan 2023 tarihinde başlayarak 14 Mayıs 2023 tarihi ve saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Oy vermek için gelen Mehmet ve Ayşe Önata çifti oylarını kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yedikleri ekmeğe nankörlük yapıyor insanlar"

Mehmet Önata, "Almanya'da yaşıyorum. İlk oyumu kullandım. Şu durumda Türkiye Cumhuriyeti çok güzel gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Hükumeti o kadar kötüleyen var ki yedikleri ekmeğe nankörlük yapıyor insanlar. Herkes oyunu kullanmalı, yaşı tutan oyunu kullansın. İstediği partiye oyunu versin ama yeter ki oyunu kullansın" dedi.

Ayşe Önata ise "Allah'a şükür hak eden kazansın. İnsanlar oyunu kullansın, üzerine düşen vazifeyi yapsın. Gurbette yaşıyorum" diye konuştu.

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