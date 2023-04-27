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Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Michy Batshuayi takımla çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi geri döndü. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Michy Batshuayi geri döndü.

Belçikalı golcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Sakatlıkları devam eden Miha Zajc, Gustavo Henrique ve Attila Szalai ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmandan detaylar

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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