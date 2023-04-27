1 Mayıs tatil mi olur, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatili kaç gün 2023

Mayıs ayının yaklaşması ile tatil planı kuran çalışanlar 1 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılında 1 Mayıs resmi tatili pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil olacak.

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Ramazan Bayramı tatilinin ardından pek umduğunu bulamayan öğrenci ve çalışanlar şimdi de 1 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi ve 1 Mayıs kaç gün olacak sorusuna kilitlendi. İşçilerin haklarına ve çalışma zorluklarına dikkat çekmek için tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk gelecek. Haftasonu ile birlikte çalışan kesimi ve öğrencileri 3 günlük bir tatil bekliyor. Yani 1 Mayıs tatili 29 Nisan-30 Nisan ve 1 Mayıs olmak üzere toplamda 3 gün tatil yapacaklar.

Bu sene hem 3 günlük Ramazan Bayramı tatili hem de 23 Nisan tatili haftasonuna denk geldi. Haliyle çalışan kesim ve öğrenciler beklediği tatili yapamadı. 1 Mayıs için şimdiden tatil planı hazırlamak isteyenler ise 1 Mayıs ne zaman, hangi gün araştırmalarına başladı. Bu sene 1 Mayıs'ta 3 günlük bir tatil olacak. Pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs haftasonları ile birleşecek. Böylece öğrenciler pazartesi günü de tatil yapacaklar. 1 Mayıs pazartesi günü okul, banka, kamu ve devlet daireleri de kapalı olacak. 2 Mayıs Salı günü eğitim kaldığı yerden devam edecek.

Mayıs ayında beklenen bir tatil de 19 Mayıs olacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene cuma gününe denk gelecek. Haftasonu ile birleşen 19 Mayıs tatili 3 gün sürecek. 22 Mayıs pazartesi günü okullar yeniden başlayacak.

1 Mayıs önemi, neden kutlanıyor?

İlk kez 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil’deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu’ şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs’ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket Olayı’na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889’da toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.