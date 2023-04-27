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Camdaki Kız nasıl final yapacak kitap özetinde böyle bitiyor!

Camdaki Kız nasıl final yapacak kitap özetinde böyle bitiyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız haziran ayında final yapacak. Dizinin final sahneleri çekilmeye başladı. Dizinin finali, sonu nasıl olacak merak ediyor. Kitap uyarlaması olan dizinin finali herkesi ters köşe yapacak. Laz Kızı karakteri Hayri öldürecek ve hem kitabın hem de dizinin finali gelecek.

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Kanal D dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile yine seyirciyi nefessiz bırakacak. Heyecanın bol olacağı bir bölümle daha ekrana gelecek dizinin final tarihi de kesinleşti. Camdaki Kız haziran ayında final yapacak. Nalan ve Hayri'nin hikayesi final yapacak. Sabırsız seyirci dizinin sonu nasıl olacak, nasıl bitecek merak ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı olan Camdaki Kız'ı okuyanlar nasıl biteceğini biliyor. 

Herkes Nalan ve Hayri'nin evleneceğini düşünürken köydeki karısı Türkan'ın gelmesi tüm dengeleri bozdu. Bu akşam Nalan da Hayri'nin evli olduğunu öğrenecek. Hatta karısı ve kızlarıyla tanışacak.

Nalan, Hayri'nin evli olduğunu öğrenince ondan uzaklaşacak fakat Hayri'nin ısrarlarına engel olamayıp, yeniden bir araya gelecekler. Hatta Nalan, Hayri'nin karısı Türkan ve kızlarıyla sıkı dost olacak, onlara sahip çıkacak. 

Birkaç bölüm sonra diziye Laz Kızı karakteri girecek. Hayri, gönlünü bu kez de Laz Kızı'na verecek. Nalan'dan ve Türkan'dan ayrılmasını isteyen Laz Kızı'na evet diyemeyen Hayri'nin sonu yine Laz Kızı'nın ellerinden olacak. 

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