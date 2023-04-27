BIST 4.785
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.240,18
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı

Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı

Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin, etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler." dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim, hepinize selamları var hepinize. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.

Gastroenterit veya mide-bağırsak iltihabı, mide ve ince bağırsağı içeren mide bağırsak kanalının iltihabı ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durum olarak tanımlanıyor.

Canlı yayında rahatsızlanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan akşamı Ülke TV'de katıldığı programda davetli gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlanmıştı. Yayın kesilirken duyulan, "eyvah eyvah" sözleri, Erdoğan'ın sağlık durumu konusunda endişe yaratırken, verilen aradan sonra yayın kapatılmıştı. Kampanya çalışmaları sırasında "midesini üşüttüğünü" belirten Erdoğan, "Sizlerden ve izleyicilerimizden helallik diliyorum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'
Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'
Zonguldak'ta cinayet gibi kaza! Yolcular araçtan fırladı: Ölenlerin isimleri belli oldu!
Zonguldak'ta cinayet gibi kaza! Yolcular araçtan fırladı: Ölenlerin isimleri belli oldu!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
MSÜ sonuçları 2023 açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?
MSÜ sonuçları 2023 açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?
'Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla istismar iddiası! Kadın öğretmen hakkında karar çıktı
'Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla istismar iddiası! Kadın öğretmen hakkında karar çıktı
Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı var
Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı var
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı çok sayıda bina ve araç hasar gördü
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı çok sayıda bina ve araç hasar gördü
1 Mayıs tatil mi olur, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatili kaç gün 2023
1 Mayıs tatil mi olur, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatili kaç gün 2023
Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı
Dün tüm programlarını iptal etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının saati değişti
Dün tüm programlarını iptal etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının saati değişti
Oyunu kullanan gurbetçi vatandaştan Türkiye yorumu
Oyunu kullanan gurbetçi vatandaştan Türkiye yorumu
İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı 10 bin liraya ev kalmadı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı 10 bin liraya ev kalmadı