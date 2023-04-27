Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı

Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin, etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim, hepinize selamları var hepinize. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.

Gastroenterit veya mide-bağırsak iltihabı, mide ve ince bağırsağı içeren mide bağırsak kanalının iltihabı ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durum olarak tanımlanıyor.

Canlı yayında rahatsızlanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan akşamı Ülke TV'de katıldığı programda davetli gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlanmıştı. Yayın kesilirken duyulan, "eyvah eyvah" sözleri, Erdoğan'ın sağlık durumu konusunda endişe yaratırken, verilen aradan sonra yayın kapatılmıştı. Kampanya çalışmaları sırasında "midesini üşüttüğünü" belirten Erdoğan, "Sizlerden ve izleyicilerimizden helallik diliyorum" demişti.