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Denizli'de cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Tanınmamak için şapka taktı peş peşe 7 el ateş etti!

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kocası tarafından öldürülen esnafın vurulma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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Olay, 25 Nisan 2023 günü saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 AAZ 544 plakalı araçla iş yerine gelen Halil İbrahim U. isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş’a (43) 7 el ateş etti.

Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı Halil İbrahim U., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın, bir süre önce evi terk eden eşinin hayatını kaybeden Doğan Göktaş ilk birlikte yaşamaya başlaması nedeniyle cinayeti işlediğini iddia edildi.

Anbean kamerada

Cinayet zanlısı Halil İbrahim U.'nun hayatını kaybeden Doğan Göktaş’ı vurma ve ardından olay yerinden kaçtığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Göktaş’ın iş yerinin önünde otururken, kendisine yaklaşan zanlının peş peşe ateş ettiği, Göktaş’ın zanlının üzerine giderken yere yığıldığı ve zanlının kaçış anı yer aldı.

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