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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru olduğunu açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan kurum açıklamasında, "Yarısı Bizden Kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbul'umuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

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