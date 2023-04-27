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Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...

Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 400 milyon dolar azalarak 116 milyar 131 milyon dolara geriledi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 533 milyon dolar azalışla 66 milyar 878 milyon dolara indi. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 866 milyon dolar azalarak 49 milyar 253 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 400 milyon dolar azalışla 121 milyar 531 milyon dolardan 116 milyar 131 milyon dolara indi.

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