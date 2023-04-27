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Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı

Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı

Uyarıların ardından yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağış görülüyor. Balıkesir'de de dün geceden beri etkili olan sağanak sonucu taşkın meydana geldi. Kentte araçlar sürüklendi.Kepsut'ta da şiddetli yağış, köprüde hasara neden oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde sağanak yaşandı. Bigadiç'te sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı ve sokakta bazı araçların sürüklendi. 

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı. Köprü ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre Balıkesir'de yağışın yarın da devam etmesi ardından yerini güneşe bırakması bekleniyor.

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