27 şehirde alarm verildi! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!İstanbul, Ankara, İstanbul, Bursa...

Hava sıcaklıkları İç ve Batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında seyrederken bir yandan da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.