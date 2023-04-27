27 şehirde alarm verildi! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!İstanbul, Ankara, İstanbul, Bursa...
Kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Uzman isim Kerem Ökten, Mayıs ayına işaret etti.Yağışların alarm veren barajlarda da etkili olması bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...
Hava sıcaklıkları İç ve Batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında seyrederken bir yandan da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Mayıs ayında da Ülkemizde yağışlar aralıklarla etkili olmaya devam edecek...Yağmur akşama kadar devam; fakat iş çıkışı şehrin çoğundan çekilmiş olur. Anadolu yakasının doğusunda görülür
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 27 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.