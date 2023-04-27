Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak yayına ara vermek zorunda kalan ve sonrasında Manisa mitingde midesini üşüttüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doktorlarının tavsiyesi üzerine programlarını iptal etmişti. Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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