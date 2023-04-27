BIST 4.787
DOLAR 19,44
EURO 21,43
ALTIN 1.242,09
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanarak yayına ara vermek zorunda kalan ve sonrasında Manisa mitingde midesini üşüttüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doktorlarının tavsiyesi üzerine programlarını iptal etmişti. Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor... 

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kursu açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kursu açıklaması
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Bilecikli 83 yaşındaki kadın ömrünün 60 yılını engelli oğluna adadı
Bilecikli 83 yaşındaki kadın ömrünün 60 yılını engelli oğluna adadı
Depremde ağır hasar almıştı! Kahramanmaraş'ta 4 katlı bina yerle bir oldu
Depremde ağır hasar almıştı! Kahramanmaraş'ta 4 katlı bina yerle bir oldu
Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap
Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?
Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı
Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı
Emeklilere Kurban Bayramı sözü! Kemal Kılıçdaroğlu: Garibanların sahibi bay Kemal olacak
Emeklilere Kurban Bayramı sözü! Kemal Kılıçdaroğlu: Garibanların sahibi bay Kemal olacak