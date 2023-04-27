Camdaki Kız dizisinde Türkan'ı kim oynuyor gerçek hali çok başka!

Camdaki Kız dizisinin kadrosuna Türkan karakteri ile giren başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp seyircinin yakın tabikinde. Türkan'ın aksine çok başka biri olan Hivda Zizan Alp kimdir, aslen nereli? Hivda Zizan ne demek?

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Camdaki Kız'a yeni katılan ve Hayri'nin köydeki karısı Türkan karakteri ile diziye renk katan genç oyuncu Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak edildi. Yeni bölümde Nalan ile Hayri'yi basacak olan dizinin Türkan'ı Hivda Zizan Alp'i bir çoğumuz Fİ dizisinden tanıyoruz.Türkan karakterine hayat veren güzel oyuncu Hivda Zizan Alp'in dizideki ve doğallı ile çok sevildi.

29 yaşında olan oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri. Set dışında çok farklı kişi olan Hivda Zizan Alp giyimi ve tarzıyla ilgi odağı oldu.

Peki ekranlara ilk olarak 2013 yılında Kaçak dizisi ile başlayan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Öncelikle Hivda ne demek onunla başlayalım. Kökeni Kürtçe olan Hivda ay doğdu anlamına geliyor.

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan 28 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Keman Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde de eğitim alan yetenekli oyuncu Hivda Zizan Alp, sanat hayatına 2012 yılında ‘Küskün Müzikal’ Emek Sahnesi‘nde Orkestra Şefi ve Kemancı olarak adım attı.

2013 yılında oyunculuk hayatına ‘Kaçak’ dizisinde bölüm oyuncusu olarak atılan başarılı oyuncu, 2014’te Yeşil Deniz dizisindeki ‘Arife’ rolü ile en büyük çıkışını yaptı.

2015’te ‘Mordkommision İstanbul’ filminde bölüm oyuncusu olarak yer aldı ve daha sonra da çeşitli yapımlarda sergilediği başarısıyla müzik, tiyatro ve dizi film çalışmalarına devam etti.