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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 27 Nisan i-muhtırası paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 27 Nisan i-muhtırası paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı. Sivil iradeyi ve demokratik değerleri yok sayan her tür gayr-ı meşru teşebbüs, karşısında yine bu net duruşu bulacaktır" ifadelerini kullandı.

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