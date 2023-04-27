Tüyler ürperten olay: "Çınlama var" diye doktora gitti kulağına yuva yapmış!

Çin'in Sichuan eyaletinde yaşayan ve kulağından sürekli bir çınlama geldiğinden şikayet eden kadın, gittiği doktorda şaşırtıcı gerçekle karşılaştı. Kadının kulağına bir örümceğin yuva yaptığı ortaya çıktı.

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Çin’deki Huidong İlçe Halk Hastanesi’ne kulağındaki ağrı ve çınlama problemi nedeniyle giden 40 yaşındaki bir kadının kulağına bir örümceğin yuva yaptığı ve rahatsızlığın da buradan geldiği ortaya çıktı.

Kadının kulağını muayene etmek için inceleyen kulak burun boğaz doktoru Han Xinglong, önce kulak zarına benzeyen bir şey bulsa da, sonradan bunun ipeksi bir ağ olduğunu anladı. Özel bir aletle kulağın içini temizlemeye çalışan doktor, bir örümceğin kadının kulağına yuva yaptığını tespit etti.

Xinglong yaptığı açıklamada, “Bu örümceğin yaptığı ağ, kulak zarına çok benziyor. Kulak endoskop cihazı ilk girdiğinde anormal bir şey bulmadı. Ama yakından baktığınızda, altında hareket eden bir şey var gibi görünüyordu. Örümcek ağını kenara ittiğimde örümcek kaçmak üzereydi ama sonunda sorunsuz bir şekilde çıkarıldı. Neyse ki zehirli değildi ve kadının kulak kanalında sadece küçük bir hasar oluştu.” dedi.

Uzmanlar, insanları yabancı cisimleri kendi başlarına çıkarmamaları konusunda uyarırken ciddi yaralanmalara sebebiyet vermemek için mümkün olduğunda profesyonel yardım almaya çağırdı.