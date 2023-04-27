BIST 4.785
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.240,18
HABER /  DÜNYA

Tüyler ürperten olay: "Çınlama var" diye doktora gitti kulağına yuva yapmış!

Tüyler ürperten olay: "Çınlama var" diye doktora gitti kulağına yuva yapmış!

Çin'in Sichuan eyaletinde yaşayan ve kulağından sürekli bir çınlama geldiğinden şikayet eden kadın, gittiği doktorda şaşırtıcı gerçekle karşılaştı. Kadının kulağına bir örümceğin yuva yaptığı ortaya çıktı.

Abone ol

Çin’deki Huidong İlçe Halk Hastanesi’ne kulağındaki ağrı ve çınlama problemi nedeniyle giden 40 yaşındaki bir kadının kulağına bir örümceğin yuva yaptığı ve rahatsızlığın da buradan geldiği ortaya çıktı.

Kadının kulağını muayene etmek için inceleyen kulak burun boğaz doktoru Han Xinglong, önce kulak zarına benzeyen bir şey bulsa da, sonradan bunun ipeksi bir ağ olduğunu anladı. Özel bir aletle kulağın içini temizlemeye çalışan doktor, bir örümceğin kadının kulağına yuva yaptığını tespit etti.

Xinglong yaptığı açıklamada, “Bu örümceğin yaptığı ağ, kulak zarına çok benziyor. Kulak endoskop cihazı ilk girdiğinde anormal bir şey bulmadı. Ama yakından baktığınızda, altında hareket eden bir şey var gibi görünüyordu. Örümcek ağını kenara ittiğimde örümcek kaçmak üzereydi ama sonunda sorunsuz bir şekilde çıkarıldı. Neyse ki zehirli değildi ve kadının kulak kanalında sadece küçük bir hasar oluştu.” dedi.

Uzmanlar, insanları yabancı cisimleri kendi başlarına çıkarmamaları konusunda uyarırken ciddi yaralanmalara sebebiyet vermemek için mümkün olduğunda profesyonel yardım almaya çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayyip Erdoğan rahatsızlanınca o gece neler oldu? Erem Şentürk Hadi Özışık'ın konuğu
Tayyip Erdoğan rahatsızlanınca o gece neler oldu? Erem Şentürk Hadi Özışık'ın konuğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın çıktı! Ekipler bölgede...
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kursu açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kursu açıklaması
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü
Bilecikli 83 yaşındaki kadın ömrünün 60 yılını engelli oğluna adadı
Bilecikli 83 yaşındaki kadın ömrünün 60 yılını engelli oğluna adadı
Depremde ağır hasar almıştı! Kahramanmaraş'ta 4 katlı bina yerle bir oldu
Depremde ağır hasar almıştı! Kahramanmaraş'ta 4 katlı bina yerle bir oldu
Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap
Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı