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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmediğini söyledi.

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Aliyev, temaslarda bulunmak için başkent Bakü'ye gelen Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev kabulde, Ermenistan'la ilişkilerinden bahsederek, 2. Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra Ermenistan'la karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyarak bir barış antlaşması imzalamayı teklif ettiklerini ve bunun için Erivan'a resmi olarak 5 temel ilke sunduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Ermenistan, Nahçıvan ile bir koridor oluşturulmasına izin vermiyor, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmiyor." ifadelerini kullandı.

Ermenilerin Karabağ'a silah ve diğer askeri ürünleri taşımak için Laçın Koridoru'nu kullandığını bildiren Aliyev, "Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktasının tesis edilmesi, ülkemizin egemenlik hakkının ve toprak bütünlüğümüzün sağlanmasının bir ifadesidir." dedi.

Fransız Bakan Colonna, Aliyev'e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un selamlarını iletti.

Colonna, Fransa olarak Azerbaycan'da ve genel olarak Güney Kafkasya bölgesinde barış, ekonomik ve sosyal kalkınma istediklerini, ülkesinin her zaman bunu hedeflediğini söyledi.

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