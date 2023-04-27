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Gülşah Saraçoğlu'ndan estetik itirafı: Doğal yerlerini açıkladı

Gülşah Saraçoğlu'ndan estetik itirafı: Doğal yerlerini açıkladı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu yaptırdığı estetiklerle ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak bir programa konuk olan ünlü isim estetik itirafıyla çok konuşuldu. Doğallığı sevmediğini söyleyen Saraçoğlu, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla çok konuşulan Gülşah Saraçoğlu bu defa estetik itiraflarıyla gündeme geldi. Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Saraçoğlu, estetik tutkusundan bahsetti.

Doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu ifade eden ünlü modacı, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım çektirmekten sırtıma geldi. Yaş almak beni korkutmuyor ama bir yerim kırışınca sinir oluyorum." dedi.

2 sene önce yaptırdığı işlemleri açıklayan Saraçoğlu, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali...

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