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Yasmin Erbil yazı erken getirdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Yasmin Erbil yazı erken getirdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadaki cesur pozları ile sık sık gündeme geliyor. Erbil bu defa bikini sezonunu açtı ve tatil fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni yağdı.

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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, sosyal medya pozları ve aşk hayatıyla adından söz ettiriyor.

Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Erbil, Instagram sayfasından bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bikinili pozlarına beğeni yağdı 

Her fırsatta yaza olan özlemini dile getiren Erbil'in bikinili kareleri saatler içinde binlerce beğeni aldı. Soğuk havalara rağmen bikinili paylaşım yapan Erbil, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Takipçileri ünlü isme 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Bebek gibisin' gibi yorumlar yaparken ateş ve kalp emojileri de koydular.

Yasmin Erbil kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında ayrıldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür.

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