THY'ye APEX'ten iki ödül birden

Türk Hava Yolları (THY), üstün hizmet standardıyla dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX ) tarafından iki ödüle layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, APEX tarafından verilen ödüller, İstanbul'da gerçekleştirilen gala yemeğinde sahiplerine takdim edildi.

THY, APEX'in YATES and Partners danışmanlığında, sağlık güvenliği (safety- well being), sürdürülebilirlik (sustainability) ve misafir deneyimi (service- guest experience) kriterleri dikkate alınarak oluşturulan APEX Yolcu Seçimleri Ödülleri'nde (APEX Passenger Choice Award) Avrupa'nın "En İyi Eğlence" (Best Entertainment in Europe) ödülünü aldı.

THY, Turkish Do&Co'nun, Türk ve dünya mutfaklarından sunduğu eşsiz ikramları sayesinde Avrupa'nın "En İyi Yiyecek& İçecek" (Best Food & Beverage in Europe) ödülünün de sahibi oldu.

"Mümkün olan en iyi yolculuk deneyimini sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, aldıkları ödüllerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Olmuştur, şunları kaydetti:

"Beş yıldızlı olmanın ötesinde bir değer taşıyan World Class Ödülü'ne sahip bir bayrak taşıyıcı olarak, ödül serimize bugün takdim edilen APEX Passenger Choice Award Best Entertainment ve Best Food&Beverage in Europe ödüllerini de katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz Uçak İçi Eğlence Platformu Planet ile seyahatleri boyunca zengin film ve müzik listelerine ulaşarak, yolculuklarını keyifli bir şekilde geçiriyor. Ayrıca Fly Good Feel Good kategorimizle uçuşları esnasında meditasyon içerikleri izleyebiliyor; Fly&Learn ile Utalk eğitimlerinden yararlanabiliyorlar."

Bu ödüllerin, küresel taşıyıcı olarak sağlık güvenliği, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konularındaki yüksek standartlarına işaret ettiğini belirten Olmuştur, bunun kendilerini en dijital hava yollarından biri olma hedeflerine de yaklaştırdığını bildirdi.

Misafirlerin memnuniyeti için marka deneyimini ve sağlık güvenliğini her zaman ön planda tutmaya devam edeceklerini belirten Olmuştur, dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağına sahip hava yolu olarak, uçuş emniyetinden taviz vermeden, mümkün olan en iyi yolculuk deneyimini misafirlerine sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Konforlu ve yüksek standartlarda seyahat imkanı sunuluyor"

Sektör profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı denetimlerde, THY'nin ikram alanında (yiyecek-içecek kategorisinde) ve uçak içi eğlence platformu özelinde global standartlara ulaştığı belirtiliyor.

Uçak içi eğlence platformu Planet'te, 40'tan fazla dile çevrilmiş içerik, 650'yi aşkın Hollywood ve dünya sineması filmi ve bu filmlerin yanı sıra bünyesinde pek çok ödüllü dizinin yer aldığı HBO MAX kategorisi sunuluyor.

Planet uçak içi eğlence müzik platformu My Music Planet'te ise poptan caza çeşitli türlerde 2000'den fazla albüm ve müzik listelerine yer veriliyor.

Ayrıca Fly Good Feel Good ile meditasyon, Fly&Learn içerikleriyle eğitim ve yeşil dünya içerikleriyle de sürdürülebilirlik gibi önemli konularda misafirlere konforlu ve yüksek standartlarda seyahat imkanı sunuluyor.