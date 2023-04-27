Galatasaray'da Mertens gelişmesi! O madde devreye giriyor yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in sözleşmesi Beşiktaş maçına ilk 11'de başlaması durumunda opsiyonlu olarak 1 yıl daha uzayacak. Yıldız futbolcu gelecek sezon ise kulüpte 2.9 milyon euro kazanacak.

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Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan Dries Mertens gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray, Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yıldız oyuncu ilk sezonunda takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarırken, taraftarın da kalbine girdi.

Sabah'ın haberine göre, Mertens'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için Süper Lig maçlarının 25'inde ilk 11'de yer alması gerekiyor. Yıldız oyuncu Beşiktaş maçıyla birlikte bu sayıya ulaşmış olacak.

Kaptan olacak

Kariyerine Galatasaray'da devam edecek olan Belçikalı golcü gelecek sezon 2.9 milyon euro kazanacak. Ayrıca yıldız oyuncu takımda ikinci kaptan olarak düşünülüyor.

Dries Mertens bu sezon 27 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.