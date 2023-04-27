Akkuyu'da tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle katıldı. Putin, "Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir." dedi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), bugün gerçekleşen törenle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İlk yakıt verme törenine Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalar şöyle:

Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz.

Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.

"2028'e kadar santral hizmete girecektir"

Avrupa komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji ilan ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Projemize en başından beri destek veren Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz. Milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. 20 milyar dolarlık proje Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bakım, işletme ve santraller için işletmeden çıkarma işlemlerinin sorumluluğu yükleniciye aittir. 2028'e kadar santral hizmete girecektir.

Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u buradan karşılanacaktır.

Yıllık 1.5 milyar dolar tasarruf

Burada tam kapasitede 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecektir. Stratejik yatırım unvanını hak ediyoruz. Doğal gaz ithalatının düşmesine yıllık 1,5 milyar kolar katkısı olacak proje milli gelire de olumlu yönde katkı yapacaktır.

"300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da yetiştirildi"

Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santral görev yapacaklar ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da yetiştirildi. Bu santrali planlarken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiğini gösteriyor.

İkinci ve üçüncü santral mesajı

Bu proje ile ikinci ve üçüncü santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz. Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum.

Putin: Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden

Törende konuşma yapan Putin, "Gerçek anlamda Türk-Rus en büyük ortak projelerinden biri olan Akkuyu NGS'de önemli aşamaya gelinmesinde sizi tebrik ediyorum. Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden" dedi. Enerji ve ticaret ilişkilerinin daha çok geliştirilmesine karar verildiğini belirten Putin, "İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda iş birliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi.

Türkiye için deprem konusunda gerçekten üzüldük. Can ve mal kaybı yaşadı. Türkiye hükümetinin nedenli zor görevler düştüğünü de anlıyoruz. Alt yapı oluşturulacak. Burada da Türkiye'ye desteğimizi sağlamaya hazırız. Çok sıradışı bir durumla karşı karşıyayız. Rusya, Türkiye'ye ilk tıbbi yardım gönderen ülkelerden biri oldu. Bütün bu yardımları gönülden yapıyoruz.

"Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız"

Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız. Rus ve Türk enerji uzmanları büyük bir azimle ve ahenkle çalışıyorlar. Reaktörlerin hepsini dördünü de aynı anda kuruyoruz. Çalışanın sayısı 20 bini aşıyor, 30 bine yaklaşıyor.

Yakıt çubukları 1.5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak