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12 arkadaşını zehirleyerek öldürdü ölenler arasında 2 polis de var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
12 arkadaşını zehirleyerek öldürdü ölenler arasında 2 polis de var

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı.

Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi. Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.

Suçlamaları reddetti

Tüm şüphelerin odağında bulunan Sararat Rangsiwuthaporn, dün tutuklanmasının ardından hakkındaki suçlamaları reddetti. Yetkililer, Rangsiwuthaporn'un kefaletle serbest bırakılma talebini de kabul etmedi.

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