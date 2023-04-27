Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da yapılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışına Azerbaycan ev sahipliği yapacak.

Yarın gerçekleştirilecek sıralama turları ve 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak sprint yarışlarının ardından yarış, 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Formula 1 sprint yarışları, bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde onaylanan değişikliklerin ardından 2023 için yeni bir formata kavuştu.

Formula 1, 2023'teki sprint programına "sprint shootout" olarak bilinen ikinci bir eleme seansının ekleneceği yeni bir formatta ilk defa gerçekleştirilecek. Sprint shootout, sprint yarışının sıralamasını belirleyecek.

Yeni format, ilki bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'si olmak üzere bu sezon altı yarışta kullanılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinde 29 Nisan Cumartesi günü sprint shootout yarışı saat 11.30'da ve sprint yarışı ise saat 16.30'da başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de ve 3. ayağı Avustralya'da Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Sezonun 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde ise yine Red Bull takımından Meksikalı Sergio Perez birinci olmuştu.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 54

3. Fernando Alonso (İspanya): 45

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 38

5. Carlos Sainz (İspanya): 20

Lance Stroll (Kanada): 20

Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın 7. kez ev sahipliği yapacağı, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek.

Yarışın antrenman turları yarın, sıralama turları ise 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Biletlerin tamamı satıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Azerbaycan Grand Prix'sinin tribün biletlerinin tamamı satıldı.

Yerel izleyicilerin yanı sıra 100'den fazla ülkeden hız tutkunu yarışları izlemek için Bakü'ye gelecek.

Önceki yıllarda 6 kez Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Azerbaycan, şampiyonanın bir süre daha Bakü'de yapılması için Formula 1 yetkilileri ile müzakere yürütüyor.