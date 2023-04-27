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Bakan Vedat Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

Bakan Vedat Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin "Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri." dedi.

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Bakan Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna değinen Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri"

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür."

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