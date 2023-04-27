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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığının nedeni ne? İkramlar mı zehirledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığının nedeni ne? İkramlar mı zehirledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanmasıyla ilgili Aile Bakanı Derya Yanık'tan 'ikram' açıklaması gelirken, Nuray Babacan, 'gıda zehirlenmesi' deyip şu notu düştü: "Kameranın tam rahatsızlık sırasında soru soran gazeteciyi göstermesinin de büyük tesadüf olduğu belirtiliyor."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yaınında rahatsızlanmasıyla ilgili Aile Bakanı Derya Yanık'tan açıklama, gazeteci Nuray Babacan'dan ise kulis bilgisi geldi.  Bakan Derya Yanık, "Midesini üşütmüş. Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor, ikramları kabul ediyor" dedi. Nuray babacan ise, Erdoğan'ın rahatsızlığının mide üşütmesi değil, gıda zehirlenmesi olduğunu yazdı.

Derya Yanık: İkramları kabul ediyor...

NTV’de konuşan Aile Bakanı Derya Yanık, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyi. Milletin duası arkasında. Temposunun yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Midesini üşütmüş. Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor, ikramları kabul ediyor, çeşitli yerlerde mola veriyor. Günlük akışını değiştiriyor. Endişe edilecek bir şey yok. Programlarına da yarın başlayacak yoğun bir biçimde.”

Mide üşütmesi değil gıda zehirlenmesi

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ise, "Erdoğan’ın yaşadığı sağlık probleminin besin zehirlenmesi olduğu tahmin ediliyor” deyip kulislerde konuşulanları şöyle aktardı:

- Kampanya hız kazanınca, liderlerin yorgunlukları da yüzlerine yansımaya başladı. Erdoğan’ın önceki gün canlı yayında rahatsızlanması, yayına katılan gazetecilerin 'duygusal' tepkileri eşliğinde ekranlara yansıdı. 'Mide üşütmesi' diye duyurulan rahatsızlığın besin zehirlenmesi olduğu düşünülüyor.

Kamaranın o anda gazeteciyi göstermesi...

- Erdoğan’ın aşırı mide bulantısı nedeniyle yayına ara verildiği, kameranın tam rahatsızlık sırasında soru soran gazeteciyi göstermesinin de büyük tesadüf olduğu belirtiliyor. Geçici bir durum olarak anlatılan rahatsızlığın, programların tamamında köklü bir değişikliğe neden olmayacağı öne sürülüyor.

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