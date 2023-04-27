HÜDA PAR, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yaptı! Mansur Yavaş, 'Şeref Madalyası' dedi

Genel Başkanı ve bazı yöneticileri AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA Par, "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA Par'lısı ayrımı olmaz" sözleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavaş, "Açılan dava omzumdaki şeref madalyasıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 19 Nisan’daki Sinop mitinginde"Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" demişti. HÜDA Par, bu sözler sözlerinden dolayı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yavaş, benim için şeref madalyasıdır

Yavaş suç duyurusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."