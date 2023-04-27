BIST 4.817
DOLAR 19,43
EURO 21,43
ALTIN 1.238,25
HABER /  POLİTİKA

HÜDA PAR, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yaptı! Mansur Yavaş, 'Şeref Madalyası' dedi

HÜDA PAR, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yaptı! Mansur Yavaş, 'Şeref Madalyası' dedi

Genel Başkanı ve bazı yöneticileri AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA Par, "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA Par'lısı ayrımı olmaz" sözleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavaş, "Açılan dava omzumdaki şeref madalyasıdır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 19 Nisan’daki Sinop mitinginde"Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" demişti. HÜDA Par, bu sözler sözlerinden dolayı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yavaş, benim için şeref madalyasıdır

Yavaş suç duyurusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:  "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir." 

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş ile Okan Buruk dokuzuncu randevuda! Sadece bir yenilgi gördü...
Şenol Güneş ile Okan Buruk dokuzuncu randevuda! Sadece bir yenilgi gördü...
Sandık görevlileri listesini YSK’ya geç teslim eden CHP’li Başkan istifa etti
Sandık görevlileri listesini YSK’ya geç teslim eden CHP’li Başkan istifa etti
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Bakan Vedat Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Vedat Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Dortmund Marco Reus ile nikah tazeledi! Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Dortmund Marco Reus ile nikah tazeledi! Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığının nedeni ne? İkramlar mı zehirledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığının nedeni ne? İkramlar mı zehirledi?
İYİ Parti'den istifa etti yeni rozetini taktı! "Hep gönlümde burası vardı"
İYİ Parti'den istifa etti yeni rozetini taktı! "Hep gönlümde burası vardı"
Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da yapılacak
Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da yapılacak
Yasmin Erbil yazı erken getirdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Yasmin Erbil yazı erken getirdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Antalya’da korkutan hortum! Denizden böyle su çekti o anlar saniye saniye kamerada
Antalya’da korkutan hortum! Denizden böyle su çekti o anlar saniye saniye kamerada
THY'ye APEX'ten iki ödül birden
THY'ye APEX'ten iki ödül birden
12 arkadaşını zehirleyerek öldürdü ölenler arasında 2 polis de var
12 arkadaşını zehirleyerek öldürdü ölenler arasında 2 polis de var