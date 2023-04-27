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Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası belli oldu

Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye gerçekleştirdiği ziyarette Fenerbahçe'nin 5 maçında ciddi hakem hataları olduğunu ve bunların iyi niyetli olmadığını dile getirdi.

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Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret için yaklaşık 2 hafta önce görüşme talebinde bulundu. Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

İki başkan görüşme gerçekleştirdi

Haber Global'in haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı. Federasyon cephesinde ise görüşmeye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetici Müslüm Özmen katıldı.

5 maçta hakem hataları olduğunu söyledi

Kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç, özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek, ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini ve bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirdi.

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