İttifak ortaklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Türkiye seçime giderken sahada büyük bir kampanya mücadelesi yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampanyasına il il, miting ve açılışlara katılarak devam ediyor.

Yoğun tempo içinde soğuk algınlığı yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı.

1 günlüğüne istirahate çekilen Erdoğan'ın durumu iyiye giderken ittifak ortakları Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmadı.

Genel Başkanlardan geçmiş olsun ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

O anlardan kare

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen liderlerin görüşmesi basın kapalı olarak gerçekleşti.

O anlara ilişkin fotoğraflar yayınlanırken Erdoğan'ın rahatsızlığını atlattığım görüldü.