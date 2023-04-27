Lütfü Savaş'ın iddialarına cevap: Sizi 85 milyon biliyor

CHP'li Lütfü Savaş'ın, "Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı.” şeklindeki iddialarına yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Sorumsuzluğunuzun üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz." dedi.

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Sayılı günlerin kaldığı seçim sürecinde büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Kentsel dönüşümde anahtarlar teslim edildi

Bakan Kurum, Megakent'in tüm ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelirken aynı zamanda kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda bugün de Üsküdar Kirazlıtepe Ferah Mahallesi 504 konut, 33 dükkan ve 14 ofisin Anahtar Teslimi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi bin 122 konut ve 37 dükkanın Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, son olarak gündemde yer alan iddialara yanıt verdi.

"Sorumsuzluğunuzun üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz"

İddialardan biri de CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ait.

Savaş’ın “Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı.” şeklindeki iddialarına yanıt veren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Çıkmış, ‘Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı’ diyor. Şimdi ben kendisine soruyorum, kentsel dönüşüme karşı eylem yürüten belediye başkanı olarak mı bunu soruyorsunuz bize? Bunu, Hatay’ın en riskli bölgelerinde bile, devletin başlattığı dönüşümü her ortamda eleştiri yapanlar olarak mı söylüyor? Bunu, Hatay’da malum odalarla, sözde çevrecilerle, maskeli doğa severlerle, marjinal gruplarla kol kola girip kentsel dönüşüme direnenler mi söylüyor? Bunu kentsel dönüşüm aleyhine emin olun geldiler burada da aynısını yaptılar, yüzlerce dava açanlar mı söylüyor? Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz, kentsel dönüşüm projelerini yaptırmamak için nasıl çığırtkanlık yaptığınızı 85 milyon biliyor.