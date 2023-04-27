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BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

BDDK, elektrikli araçlara yönelik krediler için vade ve kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'u almak isteyen vatandaşlar için kamu bankalarından kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir açıklama yayınladı.

Kredi limitleri güncellendi

BDDK, yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.

900 bin TL'ye kadar 48 ay vade, 1,8 milyon TL'ye kadar 36 ay vade imkanı
Yapılan yeni düzenlemeye göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

Fiyatı 900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade imkanı sunulacak.

Fiyatı 2 milyon üzeri ise 24 ve 12 ay vade seçeneği

Fiyatı 1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade, fiyatı 2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kullanılabilecek.

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