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AK Parti'den Ayasofya Camii paylaşımı: Ezanların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

AK Parti'den Ayasofya Camii paylaşımı: Ezanların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

AK Parti tarafından hazırlanan duygulandıran Ayasofya videosu, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya kubbelerinden ezanların, sesi kıyamete kadar eksik olmayacak…" notu ile paylaşıldı.

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Son 20 yılda atılan birçok adımın yanında bunların sembolik değerleri de dikkat çekiyor.

Özellikle Temmuz 2020'de Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle tekrar ibadethane statüsüne alınması Türkiye'nin en büyük dönüm noktalarından biri.

Türk halkı için bağımsızlık anlamına gelen bu karar, tüm yurtta zafer havası estirmişti.

Son günlerde seçim yaklaşırken ise muhalefetin seçimi kazanması durumunda Ayasofya'nın akıbetinin ne olacağı tartışma konusu oldu.

"Kubbelerinden ezan sesi eksik olmayacak"
AK Parti konuya ilişkin duygusal bir video hazırladı.

AK Parti'nin Twitter hesabında yayınlanan videoda yaklaşık bir asırlık geçmişi olan hasret, yıllar boyunca camiden ezan sesi bekleyen bir işletme üzerinden anlatılıyor.

İzleyenleri duygulandıran video "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" notu ile paylaşılırken, dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya paylaşımı

Bu paylaşım, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içnde yaptığı paylaşımı hatırlattı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifadelerini kullanmıştı.

"Etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak"

Daha önce de AK Parti'nin atacağı adımları daha önceden sızdırılan bilgilerle haber alarak ön aldığı belirtilen Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı AK Parti'den tapkilere neden oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir.

Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız.

Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz."

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