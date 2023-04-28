BIST 4.790
DOLAR 19,45
EURO 21,42
ALTIN 1.243,37
HABER /  MEDYA

Hilal Kaplan Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Sara krizi, kalp krizi diyenler gökten kemik yağmadı...

Hilal Kaplan Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Sara krizi, kalp krizi diyenler gökten kemik yağmadı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanmasıyla ilgili Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. "Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı" deyişine gönderme yapan Hilal Kaplan, Erdoğan'ın ölmesini bekleyenlere "Gökten kemik yağmadı" dedi.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kanal 7 canlı yayında rahatsızlık geçirmesiyle ilgili tartışma çıkaracak bir yazı kaleme aldı. "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı" diyen Hilal Kaplan şöyle devam etti:

20 dakika ülkede zaman yavaşladı

"Erdoğan'ın ısrarının nedeni, halkına duyduğu saygıydı. Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti. Soysuzların sevinci, onların kansızlığından olduğu için değinmeye lüzum yok..

Önce sara krizi, sonra kalp krizi dediler

Erdoğan'ın rahatsızlığının dünya basınında yer bulduğunu kaydeden Kaplan, "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi... Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akit medya grubundaki yangın 15 saattir sürüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor
Akit medya grubundaki yangın 15 saattir sürüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor
Fatih Terim savcılığa ifade verdi!
Fatih Terim savcılığa ifade verdi!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İbrahim Tatlıses'ten yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
İbrahim Tatlıses'ten yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
Togg duyurdu: T10X'lerin teslimat tarihi netleşti!
Togg duyurdu: T10X'lerin teslimat tarihi netleşti!
İzmir'deki bir sitede büyük yangın çıktı! Çok sayıda kişi içerdeydi
İzmir'deki bir sitede büyük yangın çıktı! Çok sayıda kişi içerdeydi
Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası belli oldu
Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası belli oldu
AK Parti'den Ayasofya Camii paylaşımı: Ezanların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak
AK Parti'den Ayasofya Camii paylaşımı: Ezanların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak
Bakan Hulusi Akar'dan Sudan ve tahliye açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan Sudan ve tahliye açıklaması
Lütfü Savaş'ın iddialarına cevap: Sizi 85 milyon biliyor
Lütfü Savaş'ın iddialarına cevap: Sizi 85 milyon biliyor
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alımı yapacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alımı yapacak