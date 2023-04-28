Hilal Kaplan Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Sara krizi, kalp krizi diyenler gökten kemik yağmadı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanmasıyla ilgili Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. "Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı" deyişine gönderme yapan Hilal Kaplan, Erdoğan'ın ölmesini bekleyenlere "Gökten kemik yağmadı" dedi.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kanal 7 canlı yayında rahatsızlık geçirmesiyle ilgili tartışma çıkaracak bir yazı kaleme aldı. "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı" diyen Hilal Kaplan şöyle devam etti:

20 dakika ülkede zaman yavaşladı

"Erdoğan'ın ısrarının nedeni, halkına duyduğu saygıydı. Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti. Soysuzların sevinci, onların kansızlığından olduğu için değinmeye lüzum yok..

Önce sara krizi, sonra kalp krizi dediler

Erdoğan'ın rahatsızlığının dünya basınında yer bulduğunu kaydeden Kaplan, "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi... Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı." dedi.