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Akit medya grubundaki yangın 15 saattir sürüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Akit medya grubundaki yangın 15 saattir sürüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL'da Akit Gazetesi ve Akit TV'nin de içinde bulunduğu Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

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Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor. Ekipler yangının 15'inci saatinde alt katlarda devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise soğutma çalışmalarına yapılıyor.

Dün saat 16:00 sularında yangın başlamıştı

Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri dün saat 10:00 sularında bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sarmıştı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binan bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi.

Bodrum kat halen yanıyor

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın üst katlar kontrol altına alınırken yangının çıktığı bodrum katta yanmanın devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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