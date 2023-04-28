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Fatih Terim savcılığa ifade verdi!

Fatih Terim savcılığa ifade verdi!

Fatih Terim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi.

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İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü S.E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürerken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in ise bugün İstanbul Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığında müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin de alınması bekleniyor.

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