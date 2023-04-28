Emekliye yeni zam! 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı zammı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere zam yapılmamıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan emeklilere refah payı adı altında zam yapılacağını duyurdu. Bakan Bilgin, emekli maaşını halen alamayan 1 milyona yakın EYT'li için de güzel haberi verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında emeklilere ve EYT'lilere müjde verdi. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken zam alamayan 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere de refah payı ödemesi yapılacağını duyurdu. EYT'd emeklilik başvurusu yapıp da halen emekli maaşını alamayanlarla ilgili de Bakan Bilgin'den flaş açıklamalar geldi. İşte Bakan Bilgin'in emekli ve EYT'lilere müjdelerinden satır başları...
1 milyon EYT'li ilk maaşını aldı
- EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi 1 milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor.
- Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar.
Yeni kanuna göre işe başlayanlar...
- Yeni kanuna göre girenler için bir mağduriyet yok. 1 gün sonra girmişseniz, 1 gün sonra size bir haksızlık yapılmıyor. Bilinen bir kanunla işe başlıyorsunuz. Mağduriyetin sebebi şu; kanunun geriye işletilmesi. EYT'de yaş ortalaması kaç? Bu bir reformdur gerçekten. Hukuk kuralının ihlalinden ötürü mağduriyet oluşmuştur. Oradaki yaş ortalaması 49.9'du. Yaklaşık EYT 50 yaşına geldi. 50 yaş da genç tabii ki çalışanların için. 65'e kadar çalışabilir