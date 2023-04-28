Kulis Haber! Devlet Bahçeli istemedi, HÜDA PAR Başkanı Akkuyu törenine alınmadı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış töreni dün gerçekleşti. Törene Erdoğan online bağlanırken, Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Beştepe'de Erdoğan'ın yanında yer aldı. AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu is Betepe'ye çağrılmadı. Kulislerde konuşulanlara göre MHP lideri Bahçeli istemediği için HÜDA PAR lideri çağrılmadı.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış törenine, AK Parti listelerinden giren ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'nun yer almaması dikkati çekti. Bunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yapıcıoğlu'yla fotoğraf vermek istememesinin etken olduğu ileri sürüldü. MHP'li TBMM Başkan Vekili Celal Adan dün "HÜDA PAR cumhur ittifakında değil, HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz" demişti. Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

MHP'li vekil adaylarına aynı soru soruluyor

- Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan saha çalışması raporuna. Özellikle Karadeniz'den Trabzon, Samsun gibi illerden milletvekili adayı olan isimler, gittikleri her yerde ‘Hizbullah'la neden ittifak yaptınız?’ sorusuyla muhatap olduklarını, Gaffar Okkan'ın şehit edilmesiyle ilgili HÜDA PAR üzerinden yapılan tartışmaların seçmenler tarafından kendilerine de iletildiğini söylediler. Bunu da Erdoğan'a ilettiler.

Zekeriya Yapıcıoğlu daha önceki törenlerde liderlerle birlikte fotoğraf vermişti.

Bahçeli, fotoğraf vermek istemedi

Bu bilgiler ışığında AK Parti Genel Merkezi'nin HÜDA PAR'a ‘görünür olmayın’ talimatı gittiği ifade edildi. Hatta; tüm açılışlara katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'nun Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt transferi yapılan törene katılmaması da dikkat çekti. Bunda da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yapıcıoğlu'yla fotoğraf vermek istememesinin etken olduğu ileri sürüldü. “