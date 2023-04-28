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Ahmet Hakan'dan Adalet bakanı Bekir Bozdağ'a sert salvo! 'Saçma sapan bir soru...'

Ahmet Hakan'dan Adalet bakanı Bekir Bozdağ'a sert salvo! 'Saçma sapan bir soru...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün "Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz?” diye sordu. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Bakan Bozdağ'ın adını vermeden, "Saçma sapan bir soru... Nereden akla geliyor böyle şeyler, çok mu kostüme film seyrediliyor" diye sordu. Hakan, Bekir Bozdağ'ın "Alnı secdeliler mi şampanya patlatanlar mı:" sorusuna da cevap verdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz?” diye sorarak, “Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, isim vermeden Bekir Bozdağ'a yüklendi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının "Ailemi kime emanet ederim" başlıklı o yazısı...

Genelde saçma sapan sorulara cevap vermem ama...

Saçma sapan bir soru dolaşıyor ortalıkta:
“Aileni kime emanet edersin? Erdoğan’a mı? Kılıçdaroğlu’na mı?”
Genelde saçma sapan sorulara cevap vermem ama hadi buna cevap vereyim:
Ailemi niye birilerine emanet edeyim ki abi?
On beşinci yüzyılda mı yaşıyoruz?
Aylarca sürecek Fizan yolculuğuna mı çıkacağım?

Hep bizde mi oluyor böyle saçmalıklar?

“Ailem sana emanet Erdoğan” ya da “Ailem sana emanet Kılıçdaroğlu” cümlelerini kurmamı gerektirecek nasıl bir durum oluşacak?
Nereden akla geliyor böyle şeyler? Çok mu kostüme film seyrediliyor? Fazla mı Doğu masalı okunuyor? Nedir? Ne oluyor?
Hep bizde mi oluyor böyle saçmalıklar?
Mesela ABD’de “Aileni Biden’a mı, Trump’a mı emanet edersin?” diye bir soru soruluyor mudur?

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın...

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