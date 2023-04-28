Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs'ta İstanbul'da kapışacak! Kim daha kalabalık?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul mitingleri aynı güne denk geldi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaklar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul mitingleri aynı güne denk geldi. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre iki büyük ittifakın liderlerinin miting takvimleri de netleşti.

29 Nisan'da İzmir'de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlanması nedeniyle bazı programlarının seyretilmesi gündemde Ancak mevcut programda henüz bir değişiklik gözükmüyor. Buna göre Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilerle bir araya gelecek.

30 Nisan'da biri Ankara biri İzmir'de

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Nisan’da ittifak ortaklarıyla İzmir’de olacağı belirtiliyor. O gün Erdoğan da Ankara Millet Bahçesi’nde Cumhur İttifakı seçmeniyle buluşacak.

7 Mayıs'ta iki büyük İstanbul mitingi

İki büyük ittifak arasındaki asıl büyük restleşme ise, 7 Mayıs günü İstanbul’da gerçekleşecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul mitinglerinin aynı güne denk geldi. 11.3 milyon seçmenin yaşadığı İstanbul, seçim yarışına sahne olacak.

İstanbul o gün ne yaşayacak

Ancak her iki mitingin aynı gün yapılacak olması, görevlendirilecek polis sayısı, kapatılacak yollar, kurulacak güvenlik alt yapısı gibi başlıklarda sıkıntı yaşanabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Biri Anadolu'da biri Avrupa'da oacak

Avrupa yakasındaki Yenikapı Meydanı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Erdoğan’ın öncelikli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarıyla birlikte sahneye çıkacağı adresin ise Anadolu yakasındaki Maltepe Miting Alanı olması planlanıyor.