Erzincan itfaiyesine Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası

Erzincan itfaiye ekibine, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verildi.

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Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.

Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Musa Albayrak katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer 6 personelin madalyaları ise Erzincan’da takdim edilecek.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni vesilesiyle bir araya gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek, salonda hazır bulunanların büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından madalya ve berat takdim törenine geçildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.