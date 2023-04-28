Bursa'da 3 kadın darp edilip taksiye zorla bindirildi! Dehşet anları saniye saniye kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 şahıs, 3 genç kızı darp edip zorla ticari taksiye bindirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.
Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, kaldırım üzerinde 3 genç kadına saldırdı. Şahıslar, tekme tokat darp ettikleri 3 kadını, zorla ticari taksiye bindirirken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.