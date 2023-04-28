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Bakan Mustafa Varank damadı kırmadı! Togg düğün arabası oldu

Bakan Mustafa Varank damadı kırmadı! Togg düğün arabası oldu

BURSA'da yeni evlenen çiftin düğün arabası tercihi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, damadın Togg’un düğün arabası olması isteğini gerçekleştirirken, yerli otomobil Togg da kez düğün aracı oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, damat Hüseyin Özdemir’in istediğini kırmayıp düğün aracının Togg olacağının sözünü verdi. İlk kez düğün aracı olan Togg’u Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen düğün alanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirerek düğün törenine katıldı.

Törene telefon üzerinden canlı bağlantıyla katılan Bakan Varank, " Türkiye'nin yerli otomobili ilk kez gelin arabası da olacak. Hüseyin kardeşim bana davetiyeyi verdiğinde düğün aracının Togg olmasını istedi. Eşinin de Togg fabrikasında çalıştığını söyledi. Öyle söyleyince ben de ‘eşin İtalyan mı’ diye sordum. ‘İtalyan değil de Gemlikli’ dedi. Böyle güzel bir işe vesile oldu. Hamdolsun, mutluluklar diliyoruz" dedi.

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