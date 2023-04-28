Amasya’da otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu öldü

AMASYA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve annesi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Hüseyin Kodak’ın (42) kullandığı 05 DH 964 plakalı otomobil Doğantepe köyü mevkiinde yolun sağında bulunan sulama kanalına düştü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan ağır yaralı halde çıkartılan sürücü ve annesi Meryem Kodak (81) ambulanslarla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.