Altında şoke eden yükseliş sürüyor! 28 Nisan gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? Elinde altını olan dikkat

Altının onsu 1.984 lira seviyesinde işlem görürken altında akılalmaz yükseliş devam ediyor. Bugün gram altının ekran fiyatı 1.243 lira olarak görülüyor ama kuyumcuya gittiğinizde çok daha fazla fiyatla karşılaşmanız mümkün... Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda rekorlar görmesi bekleniyor.

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Altın fiyatları son haftalarda ciddi bir yükseliş trendinde...28 Nisan 2023 altın fiyatları ne kadar oldu? Elinde altını olan ya da altın alacaklar aman dikkat!

28 Nisan altın fiyatları

Gram altın alış 1.243,12 satış 1.243,40

Çeyrek altın alış 2.226,00 satış 2.283,00

Cumhuriyet altını alış 8.851,00 satış 9.007,00

Yarım altın alış 4.439,00 satış 4.545,00

"1 aylık zaman sürecinde soğuk kanlı olun. Hiçbir şey sizi gaza getirmesin." diyerek yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, "Döviz ve altına saldırmayın. Yüksekten çakıyorlar. Çeyrekte 41 lira Cumhuriyette 70 lira işçilik koydular. Bunlar fırsatçı. Bunların kanı bozuk.Oyuna gelmeyin. 3-5 çakalın elinde piyasa. Yapmayın, etmeyin. Sizi sömürüyorlar. Ağlayacaksınız." dedi.