Resul Kurt'un ziyareti vatandaşları memnun etti

AK Parti'nin Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı Resul Kurt, köy köy dolaşıyor. Depremden dolayı evleri yıkılan ve ihtiyacı olan vatandaşlarla yakından ilgilenen Kurt'un ziyareti vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar seçimdeKurt'a destek sözü verdi.

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AK Parti'nin Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı Resul Kurt, Ramazan'ı Adıyaman'da hemşerileriyle birlikte geçiriyor. Seçim çalışmalarını yürüten Kurt, bütün köyleri tek tek gezip vatandaşın sorunlarını dinliyor.

Vatandaşın ihtiyaçlarını tek tek not aldı

Depremden dolayı büyük zarar gören köyleri de ziyaret eden Kurt, özellikle konteyner ihtiyacı olan köyler için elinden geleni yapacağını söyledi. Kurt vatandaşın ihtiyaçlarını tek tek not etti.

Adıyaman'ın kalkınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Adıyaman'ın kalkınması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Kurt, Adıyaman'ı yeniden imar etmek için de hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Kurt'un ziyareti köylüleri memnun etti

Koçali, Palanlı, Ormaniçi(Algan), Rezip, Şemikan, Varlık ve mezraları, Bağlıca, Gökçay, Doğanlı, Mestan, Çatalağaç, Ağaçkonak ve mezrası, Yedioluk, Kozan, Çamlıca, Bahçe köylerini gezen Kurt'un ziyareti köylüleri memnun etti.

Vatandaşlardan destek sözü

Kurt'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar, seçimde destek sözü verdi. Kurt gittiği her köyde özellikle de çocukların da ilgi odağı oldu.

Çocukları unutmadı

Kurt kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara oyuncaklar hediye etti ve onlarla fotoğrak çektirmeyi ihmal etmedi.